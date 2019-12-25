В Ленобласти выявили 247 новых случаев коронавируса

После незначительного спада статистика COVID-19 снова показала рост заболеваемости и смертности в Ленинградской области.

За прошедшие сутки, 21 июля, в Ленинградской области зарегистрировали 247 новых случаев заражения коронавирусом - на четыре случая больше, чем накануне. Таким образом, эпидемиологическая обстановка в регионе периода третьей волны продолжает оставаться на своеобразном плато примерно с равным количеством заболевших в течение продолжительного времени.



Наибольшее число новых больных зафиксировано во Всеволожске - 8, Выборге - 15, Гатчине - 6, Кировске - 8, Луге - 8, Сланцах - 9, Тихвине - 9. От одного до пяти случаев выявлено в населённых пунктах во всех районах региона.

21 июля главный эпидемиолог Ленобласти в прямом эфире ответила на вопросы жителей региона о вакцинации от коронавируса.

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