В Ленобласти высадили более 130 тысяч деревьев

В акции принял участие Александр Дрозденко.

В Ленинградской области высадили 132 тысячи сеянцев деревьев на площади почти в 50 гектаров. В акции принял участие глава региона Александр Дрозденко.

Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню посадки леса, который проводится уже в десятый раз. В этом году работы прошли с соблюдением строгих требований, связанных с коронавирусом. Поэтому число волонтеров также было ограничено.

Во всех 19 лесничествах региона появились сеянцы. Известно, что сам губернатор работал в Ореховском участковом лесничестве Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района.

Напомним, что по итогам 2019 года Ленобласть занимает первое место в России по качеству управления лесами и входит в тройку лидеров по объемам посадки леса.

Ранее мы сообщили, что Ленобласть выделила более 15 миллиардов рублей на нацпроекты.

Фото: пресс-служба Ленинградской области