В Ленобласти в среду ожидается снег

Ожидается мокрый снег.

В среду, 30 декабря, в Ленобласти прогнозируют облачную с прояснениями погоду: днем местами ожидается мокрый снег, а ночью выпадет небольшой снег.

Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов. На востоке до -10. Днем температура прогреется до +2 градусов. Жителей области предупредили о гололедице на дорогах Сотрудники МЧС просят жителей Ленобласти быть внимательными на дорогах.

В Петербурге же температура ночью опустится до -3 градусов, а днем поднимется до +2 градусов. Водителей города также предупреждают о повышенной опасности на дорогах.

Во вторник на погоду в Петербурге окажет влияние циклон с Атлантики "Белла".

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