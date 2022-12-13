В Ленобласти в ближайшие два дня будет бушевать ветер

Порывы будут достигать 15-18 м/с.

В Ленинградской области 12 и 13 марта будет бушевать сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В воскресенье синоптики обещают метель и порывистый ветер. Он подует со скоростью 15-18 м/с. Возможно налипание мокрого снега. Дороги покроются льдом. Водителей призвали соблюдать осторожность.

Неделя в регионе начнется с мороси и сильного ветра. Порывы будут достигать 15-17 м/с.

Ранее на Piter.tv: в середине марта в Петербург придет весеннее тепло.

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