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В Ленобласти утвердили проект планировки электродепо для новой станции метро "Кудрово"
Сегодня, 16:01
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти утвердили проект планировки электродепо для новой станции метро "Кудрово"

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Она появится около ТЦ "Мега Дыбенко".

Губернатор Ленобласти утвердил проект планировки территории для будущего электродепо "Правобережное". На его базе откроют станцию метро "Кудрово". Об этом 10 марта сообщила пресс-служба региона.

Общая площадь строительства составит 608 тысяч квадратных метров. Депо сможет обслуживать 48 пар поездов в час. У станции будет два вестибюля. К ним подведут проезды. 

"Кудрово" будет располагаться вдоль Мурманского шоссе около ТЦ "Мега Дыбенко". Проект планировки для транспортно-пересадочного узла в населенном пункте пока не утвержден. 

Станцию собираются построить к 2029 году. 

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, метро
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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