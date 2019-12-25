В Ленобласти утвердили проект планировки электродепо для новой станции метро "Кудрово"

Она появится около ТЦ "Мега Дыбенко".

Губернатор Ленобласти утвердил проект планировки территории для будущего электродепо "Правобережное". На его базе откроют станцию метро "Кудрово". Об этом 10 марта сообщила пресс-служба региона.

Общая площадь строительства составит 608 тысяч квадратных метров. Депо сможет обслуживать 48 пар поездов в час. У станции будет два вестибюля. К ним подведут проезды.

"Кудрово" будет располагаться вдоль Мурманского шоссе около ТЦ "Мега Дыбенко". Проект планировки для транспортно-пересадочного узла в населенном пункте пока не утвержден.

Станцию собираются построить к 2029 году.

Фото: Piter.tv