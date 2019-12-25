В Ленобласти участились случаи порчи дорожных знаков

Дорожный комитет Ленинградской области сообщил о случаях сознательного вандализма над объектами дорожной инфраструктуры.

Дорожный комитет Ленинградской области в своих официальных аккаунтах в соцсети ВКонтакте и Instagram опубликовал пост об участившихся случаях дорожного вандализма в регионе. Согласно представленной информации ведомства, в области чаще стали портить остановки общественного транспорта, дорожные знаки, скамейки и прочие объекты инфраструктуры, необходимые для организации дорожного движения.

На остановках разбивают стекла и откручивают листы обшивки для заборов на дачах, с барьеров свинчивают катафоты, обозначающие кювет в темное время суток, дорожные знаки простреливают из пневматического и травматического оружия или покрывают граффити. На своей странице ВКонтакте дорожный комитет предложил пользователям поучаствовать в опросе и выбрать лучший способ борьбы с подобным варварством.

В комментариях водители и жители области посоветовали не экономить на камерах и увеличить штрафы за порчу дорожного имущества.

Ранее масштабные дорожные стройки в Ленобласти попали на 360-градусные панорамы.

Фото: Instagram/dorogi_lo