В Ленобласти тестируется система онлайн-бронирования причалов для маломерных судов

В рамках инвестиционного проекта по строительству причалов для туристических теплоходов, регион реализовывает вариант присоединения к ним специальных модулей для маломерных судов.

В Ленинградской области тестируется система онлайн-бронирования причалов для маломерных судов и заказа сопутствующих услуг по их сервису и обслуживанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЛО.

Разработанная совместно со специалистами управления по транспорту региона, она позволяет парусным яхтам и катерам комфортно путешествовать по пяти разным маршрутам: Выборгскому ("Санкт-Петербург — Кронштадт — Выборг"), Ладожскому ("Санкт-Петербург — Коневец — Приозерск — Сортавала — Пеллотсаари — Питкяранта — Валаам"), Новгородскому ("Санкт-Петербург — Старая Ладога — Кириши — Великий Новгород"), Онежскому ("Санкт-Петербург — остров Ореховый — Лодейное Поле — Свирьстрой — Верхние Мандроги — Подпорожье — Петрозаводск — Кижи") и Московскому ("Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Вытегра — Горицы — Череповец — Углич — Москва").

Система работает в режиме реального времени на смартфоне, планшете или персональном компьютере. Она предоставляет доступ к интерактивной морской карте, описывает характеристики причалов, глубину акваторий и перечень сервисных услуг.

В рамках инвестиционного проекта по строительству причалов для туристических теплоходов, регион реализовывает вариант присоединения к ним специальных модулей для маломерных судов. Впервые такая успешная практика была опробована у причала у крепости Орешек, открытом в конце апреля.

Кроме того, Ленинградская область, совместно с профильными министерствами России, намерена прорабатывать вопрос о постоянной работе пункта пограничного контроля для маломерных судов в Выборге. Такая инициатива очень востребована финскими яхтсменами, которые сейчас вынуждены идти без остановок до Кронштадта или шлюзов Сайменского канала.

Источник: пресс-служба администрации ЛО