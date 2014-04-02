В Ленобласти суд арестовал двоих, избивших инвалида и отобравших у него еду

Под стражей они пробудут до 21 июля.

В Приозерске суд арестовал двух мужчин, которые напали на пенсионера. Об это в понедельник, 30 мая, сообщает пресс-служба Приозерского городского суда.

По версии следствия, 30-летний и 54-лентий злоумышленники проникли в квартиру, избили тростью и отобрали продукты и спиртное у 63-летнего мужчины с инвалидностью. Ущерб оценивается в 1500 рублей. Под стражей они пробудут до 21 июля.

Ранее мы писали, что суд Петербурга отказался снять судимость с экс-начальника главка МВД по СЗФО Быкова. Он за 3,5 года на свободе не успел расплатиться с МВД, и сетует, что с судимостью "не имеет возможности трудоустроиться". Как рассказали в пресс-службе, прокурор заявил, что "достоверных данных о том, что Быкову отказывают в трудоустройстве из-за наличия судимости, нет".

Фото: Piter.tv

