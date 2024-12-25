В Ленобласти срезали первые 100 тыс. цветов 2025 года

Рабочая смена сотрудников началась не в восемь утра, как обычно, а на два часа позже.

В теплицах Ленинградской области собрали первые 100 тысяч цветов 2025 года, — поделился Telegram-канал областного правительства. В четыре часа утра в теплицах загорелась жёлтая подсветка, символизирующая пробуждение солнца.

Рабочая смена сотрудников началась не в восемь утра, как обычно, а на два часа позже. В этот момент срезали первые 100 тысяч цветов в этом году. Уже завтра эти цветы поступят в продажу.

Ленобласть является одним из крупнейших производителей роз в России. Регион занимает третье место в стране по количеству производимых цветов — более 30 миллионов штук ежегодно.

В теплицах растут 25 различных сортов роз, включая сорт "Валентина Ленинградская", выведенный местными селекционерами.

Ранее мы сообщили о том, что транспортная реформа вступила в силу в Ленобласти с 1 января.

Видео: Правительство Ленобласти