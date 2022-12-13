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В Ленобласти спасатели пришли на помощь упавшей в яму корове
Сегодня, 8:02
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В Ленобласти спасатели пришли на помощь упавшей в яму корове

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На снимке животное лежит на земле и выглядит встревоженным.

Накануне, 1 мая, в Тосненском районе Ленобласти корова упала в яму. На помощь животному пришли спасатели. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти". 

Инцидент произошел в Ульяновке. Спасатели использовали лебедку, чтобы вызволить корову из беды.  Они вытащили буренку из канавы и передали хозяину. 

На снимке животное лежит на земле и выглядит встревоженным. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге молодой хоккеист попал в больницу после тренировки.

Фото: Piter.tv

Теги: животные, ленобласть, тосно, ульяновка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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