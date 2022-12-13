В Ленобласти спасатели пришли на помощь упавшей в яму корове

На снимке животное лежит на земле и выглядит встревоженным.

Накануне, 1 мая, в Тосненском районе Ленобласти корова упала в яму. На помощь животному пришли спасатели. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

Инцидент произошел в Ульяновке. Спасатели использовали лебедку, чтобы вызволить корову из беды. Они вытащили буренку из канавы и передали хозяину.

На снимке животное лежит на земле и выглядит встревоженным. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.tv