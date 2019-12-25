В Ленобласти создали День российского отца

Праздник будут отмечать в последнюю субботу октября.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области внесли изменения в закон "О праздничных днях". Так, День российского отца будут праздновать в последнюю субботу октября.

Чиновники отметили, что финансирование праздника будет за счет региона, а пример взят с ближайшего соседа – Петербурга, где тоже скоро появится новый праздник, передает 47news.

Мировой День отца празднуют в третье воскресенье июня, его суть сводят к поддержке отцов-одиночек, нуждающимся в помощи.

Также отмечается, что данный состав собрания в скором времени завершит свое существование: выборы в новый парламент пройдут осенью.

Ранее мы писали, что депутатам ЗакСа Петербурга разрешили частично раздеться из-за жары.

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