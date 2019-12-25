На проект выделят 5 млн рублей.

В Ленобласти создадут охранную зону "Водоподводящая система Петергофа". Об этом сообщили в "Интерфаксе". По данным агентства, в Министерстве культуры разрешили начать проект по разработке охранной зоны. Она коснется парка Луговой, а также системы Петергофа.

Охранная зона позволит утвердить требования к режимам использования земель и к градостроительным регламентам для тех земельных участков прокомментировали чиновники

На реализацию проекта потребуется около пяти миллионов рублей. Напомним, что с 2017 года Минкульт установил границы, а также режим использования водопроводящей системы. Частично конструкция располагается на участках в Низинском, Ропшинском, Оржицком поселениях в Ломоносовском районе Ленобласти. Благодаря этому 1,5 тысячи участков земли (включая 100 земельных наделов) попали в охранную зону. На ней запрещено капитальное строительство.Однако эта территория оказалась также предоставлена многодетным семьям.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петергофе трактор с разгона разгребал лужи ковшом.

Фото: Piter.tv

