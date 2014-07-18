В Ленобласти создадут центр по борьбе с беспилотниками

Данную инициативу предложил глава региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области создадут центр по борьбе с беспилотниками. Об этом сообщает телеканал "ЛенТВ24".

Данную инициативу предложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе встречи с представителями Минобороны и НИИ "Вектор". По его словам, центр создадут под эгидой регионального фонда "Ленинградский рубеж". Специалисты Минобороны окажут техническую поддержку. За финансирование проекта возьмется "Ленинградский рубеж".

Отмечается, что в центре обучение по борьбе с беспилотниками пройдут добровольцы из Ленобласти. Они также научатся управлять разведывательными и ударными летательными аппаратами.

Ранее мы сообщали, что в небе над Зеленоградом заметили беспилотник.

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