В Ленобласти питбультерьер спас 11-летнюю хозяйку от похищения

Пес прогрыз намордник и накинулся на незнакомца, угрожавшего девочке.

Днем, 22 августа, в городе Сясьстрой Ленобласти питбультерьер спас 11-летнюю хозяйку от похищения. Незнакомец напал на девочку со спины и пытался ее затащить в лес. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Инцидент произошел на улице Космонавтов, около 15 часов мск. Школьница прогуливалась по улице со своим псом, как на нее со спины напал незнакомый мужчина. Он схватил девочку за ноги и поволок в сторону леса. При этом злоумышленник бил свою жертву палкой по груди и ногам. Поблизости не было прохожих, поэтому помочь девочке смог только пес. Питомец прогрыз намордник и набросился на похитителя. Мужчина бросил девочку и скрылся в неизвестном направлении. Школьница смогла описать незнакомца: он был одет в черную куртку и такого же цвета брюки. На правой щеке у нападавшего была татуировка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

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Фото: Википедия