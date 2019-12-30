В Ленобласти сын изрезал ножом мать, опоздавшую на день рождения

Оказалось, что молодой человек состоит на учете у психиатра.

По данным 47news.ru, в шестом часу утра 5 января было найдено тело убитой 53-летней женщины. Позже выяснилось, что она была убита своим 29-летним сыном, который живет в доме по улице Тракторная поселка Рощино в Ленобласти. Молодой человек, который наблюдается у психиатра, сам сознался в преступлении.

Он 25 раз ударил ножом свою мать, потому что она пришла поздравить его с днем рождения на день позже. Однако молодой человек называет еще одну причину – он вспомнил о том, что в детстве его мать якобы не раз хотела его убить.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе на "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком.

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