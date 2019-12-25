В Ленобласти в аварию попал школьный автобус с 10-классником

Транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем Ford Transit.

Утром 24 февраля в Ломоносовском районе Ленобласти произошла авария с участием школьного автобуса. Об этом сообщила пресс-служба главы местной администрации.

Около 8 утра транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем Ford Transit возле остановки в деревне Клясино. В школьном автобусе находился водитель и 10-классник с сопровождающим. Причиной ДТП стал занос Ford Transit.

Никто не пострадал. Ученика доставили в школу на другом транспорте.

Ранее мы писали, что на участке дамбы в Петербурге столкнулись более 10 авто.

Фото: lomonosovlo.ru