В Ленобласти сформируют молодежное правительство пятого созыва

Комитет по молодежной политике объявил конкурс для амбициозных и активных жителей области.

С 20 мая по 19 июня в Ленинградской области будет проводиться прием документов для участия в конкурсе по формированию молодежного правительства пятого созыва. Принять участие в конкурсе смогут студенты и выпускники ВУЗов и профессиональных училищ, аспиранты, члены молодежных организаций и другие молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Ленобласти, имеющие российское гражданство и опыт разработки проектов и мероприятий по направлениям деятельности молодежного правительства.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе будет необходимо представить в письменной форме проект, соответствующий целям программы социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2022 года. Второй этап подразумевает прохождение собеседования.

Молодежное правительство - совещательный орган при Правительстве Ленинградской области, способствующий решению социально-экономических задач на общественных началах. В Молодежную коллегию четвертого созыва входило 38 участников и 7 профильных комиссий: по массовым коммуникациям, внешним связям, межнациональным и международным отношениям, по экономической политике и стратегическому планированию, молодежному предпринимательству и трудовым отношениям, по науке, образованию, культуре и спорту, по экологической политике, развитию городской инфраструктуры и транспорта, по молодежному самоуправлению, поддержке молодежных проектов и инициатив, по информатизации, массовым мероприятиям и развитию добровольческой деятельности и по здравоохранению, социальной политике и патриотическому воспитанию.

Ранее стартовал кастинг для участия в "Алых парусах".

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