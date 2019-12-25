В Ленобласти с начала 2023 года в лесах потерялись более 600 человек

С начала года в глухих лесах Ленинградской области потерялись более 660 человек. Пятеро из них погибли, операции продолжаются в поисках еще пятерых пропавших.

Статистика за текущий год вызывает тревогу: с начала года и по сегодняшний день потерялись 662 человека, в том числе 55 детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то на эту же дату прошлого года это число составляло 470 человек, из которых 48 – дети. Об этом рассказал начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко.

Власти отмечают, что количество потерявшихся в лесах часто зависит от погодных условий и урожайности. Как правило, люди отправляются в лес за грибами, но встречают непредвиденные трудности.

Старший поисковик поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", Анна Мишурнова, подчеркнула, что в основном потерявшиеся - это пожилые люди, у которых есть заболевания. Некоторые из них страдают болезнью Паркинсона и глухотой, что делает их уязвимыми в экстремальных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти спасатели помогли трем женщинам выйти из леса.

Фото: аварийно-спасательная служба