В Ленобласти с кладбища угнали грузовик

Большегруз не смогли найти даже через ГЛОНАСС.

В Приозерском районе Ленинградской области мужчина оставил свой грузовик в самом тихом месте – на кладбище. Однако по возвращению своего имущества на положенном месте не обнаружил.

По информации пресс-службы ОМВД по району, инцидент произошел 21 февраля. В дежурную часть обратился один из сотрудников коммерческого предпринимателя, который заявил об угоне грузовика "Вольво". Потерпевший припарковал его накануне вблизи городского кладбища на Сортавальском шоссе в Приозерске.

Известно, что на авто 2004 года выпуска были установлены две сигнализации, а также система ГЛОНАСС. В 4 часа утра сигнал от авто пропал, так как все оборудование отключилось. По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piret.tv писал, что на проспекте Просвещения двое в масках ограбили "Связной".