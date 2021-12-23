В Ленобласти родители попробовали свои силы в ЕГЭ

Вместе с родителями учеников Соснового Бора в акции приняла участие председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.

В Ленобласти 24 марта стартует всероссийская акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями", но уже сегодня первые желающие попробовали силы в написании пробного варианта экзамена. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Вместе с родителями учеников Соснового Бора в акции приняла участие председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.

Участники акции зарегистрировались, сдали мобильные телефоны и личные вещи, заполнили бланки и написали сокращенный вариант ЕГЭ по математике. В аудитории также находились наблюдатели.

Задача родителя – поддержать своего ребенка. Когда видишь и осознаешь, как это происходит, то по-другому воспринимаешь всю ситуацию. Вероника Реброва

В 2022 году ЕГЭ проводится в три этапа. До 18 апреля проходит досрочный этап для выпускников прошлых лет. Основной период – с 26 мая по 2 июля. В сентябре экзамены сдадут выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены в основной период.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти