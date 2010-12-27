В Ленобласти развивается грузовой транзит

Длина путепровода составляет почти 200 метров, он пересекает шесть железнодорожных путей. Заказчик работ — ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В Ленинградской области на Санкт-Петербургском Южном полукольце построен новый путепровод у станции Мга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Виадук позволит снять все ограничения движения грузового транспорта, действовавшие с 2015 года. Соединяя четыре федеральные трассы — Московское, Киевское, Таллинское и Мурманское шоссе, он будет способствовать развитию постоянного транспортного сообщения между поселениями Ленинградской области и станет залогом беспрепятственного транзита большегрузного транспорта в обход Санкт-Петербурга.

Длина путепровода составляет почти 200 метров, он пересекает шесть железнодорожных путей. Заказчик работ — ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В рамках проекта построено четыре съезда, возведена одна транспортная развязка. Для обеспечения безопасности участников движения дорожники смонтировали почти пять километров линий наружного освещения и семь тысяч метров барьерного ограждения. Около путепровода установлен автопавильон, сделана остановочная площадка для общественного транспорта.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО