В Ленобласти раскрыли кражу железнодорожных деталей, похищенных с грузовых вагонов

Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

В Ленинградской области транспортные полицейские раскрыли кражу железнодорожных деталей, похищенных с грузовых вагонов. За 2 дня были похищены 35 пружин и 2 клинов на общую сумму около 32 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в районе перегона "Ивановская-Пелла" Кировского района Ленобласти. Подозреваемыми оказались неоднократно судимые за аналогичное деяние местные жители 42 и 44 лет.

В первый день злоумышленники сняли 26 деталей с пяти поездов, погрузили их в личный автомобиль и сдали в пункт сдачи черного металла. На второй день в момент погрузки деталей они были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте