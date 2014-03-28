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В Ленобласти прошла церемония прощания с членами экипажа упавшего вертолета
Сегодня, 17:40
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В Ленобласти прошла церемония прощания с членами экипажа упавшего вертолета

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С погибшими при падении вертолета Росгвардии офицерами простились на базе в Лебяжьем.

28 июня на базе Росгвардии в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области состоялись траурные мероприятия в рамках церемонии прощания с погибшими членами экипажа вертолета Ми-8, упавшего 24 июня под Гатчиной. Майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов, капитан Денис Куликов находились на борту во время аварии, все трое погибли на месте. 

Проститься с офицерами пришли родные, близкие и военнослужащие: генералы и офицеры Северо-Западного округа Росгвардии, сослуживцы и сотрудники ленинградских подразделений ведомства. Присутствующие возложили цветы к гробам летчиков и отдали воинские почести. 

Основной версией падения вертолета неофициально называется отказ двигателя. Расследование аварии еще не завершено. 

Фото: пресс-служба Росгвардии

Теги: вертолет росгвардии, лебяжье, ленобласть, офицеры, падение вертолета ми-8, церемония прощания
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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