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Единый государственный экзамен в Ленобласти сдали на 100 баллов 27 выпускников
Сегодня, 11:40
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Единый государственный экзамен в Ленобласти сдали на 100 баллов 27 выпускников

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В Ленобласти продолжается сдача ЕГЭ.

В Ленинградской области продолжается пора сдачи государственных экзаменов для выпускников школ. 18 июня 897 выпускников сдавали ЕГЭ по биологии, 740 - по английскому, прошли экзамены по обществознанию, физике и истории, математике и русскому языку. В зависимости от количества аттестуемых, в день экзамена работают от 26 до 43 пунктов сдачи ЕГЭ.

На текущий момент 27 выпускников школ Ленобласти набрали на ЕГЭ 100 баллов, из них у 14 - наивысший результат по русскому языку, 2 - по математике, 3 - по литературе, 7 - по химии, 1 - по географии.

В Петербурге выпускница лицея №470 Калининского района сдала 3 предмета ЕГЭ на 300 баллов. 

Фото: Pixabay

 

Теги: 100 баллов, выпускники, егэ, литература, математика, русский язык, школьники, экзамены в ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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