В Ленобласти пожилую женщину избили и ограбили дважды

Трое мужчин решили повторно ограбить пенсионерку и попали за решетку.

На пенсионерку из Приозерска, которая стала жертвой ограбления, дважды совершили нападение одни и те же злоумышленники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что трое преступников проникли в квартиру к 78-летней женщине, избили ее палкой и угрожали ножом. После чего они забрали у нее 55 тыс. рублей и телефон.

По факту случившегося в полиции было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Оперативники задержали троих подозреваемых в возрасте от 39 до 45 лет.

Было установлено, что в октябре 2017 года на пострадавшую совершили нападение тоже они.

Подозреваемых отправили за решетку. Было составлено еще одно дело по той же статье "разбой". Найденное при обыске оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу.