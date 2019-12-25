В Ленобласти откроют семь транспортно-пересадочных узлов на базе железнодорожных станций

Большинство пассажиров со смежных автобусных маршрутов начнут пользоваться электричками, а это разгрузит дороги.

Ленобласть предложила Петербургу объединиться для возведения транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на базе железнодорожных региональных станций. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В скором времени могут появиться ТПУ у станций Нева, Ивановская, Токсово, Гатчина, Мельничный ручей, Всеволожская и Сертолово. Как отметили в управлении по транспорту по области, большинство пассажиров со смежных автобусных маршрутов начнут пользоваться электричками, а они позволят обойти пробки на дорогах. Также область выступает за продление трех линий петербургского метро, чтобы в Кудрово, Янино и Буграх появились станции и ТПУ с крупными парковками и автовокзалами. Это поможет облегчить дорожную сеть города.

Для пользования общественным транспортном между городом и областью горожане смогут использовать единый проездной билет. На данный момент на межрегиональных маршрутах в Мурино, Кудрово, Новоселье и Иннолово функционирует известный петербуржцам "Подорожник".

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Фото: Piter.TV