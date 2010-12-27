В Ленобласти появятся новые отделения почтовой связи

Ленинградская область подбирает варианты для размещения отделений почтовой связи в районах интенсивной жилой застройки.

Ленинградская область подбирает варианты для размещения отделений почтовой связи в районах интенсивной жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Вопрос обеспечения почтовыми услугами жителей новостроек Всеволожского района находится на контроле губернатора Александра Дрозденко. Сегодня эти районы – Кудрово, Мурино, Новое Девяткино, Сертолово – активно пользуются действующими отделениями почты, но их недостаточно.

Для многих жителей области почтовое отделение – это необходимый атрибут цивилизованной жизни. К сожалению, в районах новостроек ситуация напряженная: там востребован большой объем услуг почты, а следовательно, есть очереди и недовольство жителей. Нам необходимо найти компромисс для создания новых отделений. сказал Александр Дрозденко

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов определить возможные варианты помещений для размещения почтовых отделений, в свою очередь, руководство "Почты России" определит максимально возможный для них тариф по оплате аренды за использование этих помещений. Также Ленинградская область готова обсуждать варианты размещения отделений со строительными компаниями, возводящими жилье на этих территориях.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО