В Ленобласти откроют два социальных центра заботы о пожилых

В регионе действует программа создания геронтологических центров. Первый такой центр был открыт в Глажево в Киришском районе, следующий центр будет открыт в Каменногорске Выборгского района.

Ленинградская область улучшает возможности для проживания инвалидов в социальных учреждениях и вводит новый стандарт качества заботы о старшем поколении. Об этом сообщает сетевое издание "Гатчинская Служба Новостей".

Для нас нацпроект "Демография" это не только увеличение рождаемости, но и увеличение продолжительности жизни. Это можно сделать, только создав новые условия и введя новые стандарты заботы о старшем поколении. Для того чтобы человек дольше жил, прежде всего, он должен быть счастлив и здоров, а если нездоров — мы должны ему помочь. Мы прекрасно понимаем, что люди имеют разный доход на территории Ленинградской области, особенно, в пожилом возрасте. Мы также понимаем, что наши пожилые люди прожили непростую жизнь. И они вправе рассчитывать сегодня на помощь и поддержку государства. сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время посещения областных социальных учреждений в воскресенье, 1 сентября

Он пояснил, что в регионе действует программа создания геронтологических центров. Первый такой центр был открыт в Глажево в Киришском районе, который сегодня пользуется большим спросом у пожилых ленинградцев.

Следующий центр будет открыт в Каменногорске Выборгского района, также рассматривается возможность открытия еще одного центра в Ломоносовском районе.

По данным комитета социальной защиты населения Ленинградской области, средний возраст граждан старшего поколения, проживающих в областных соцучреждениях — 84 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 1 сентября посетил крупнейшие социальные учреждения региона, расположенные на востоке области — Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Подпорожском районе и Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Также губернатор Ленинградской области принял участие в открытии после завершенного ремонта геронтопсихиатрического отделения в Лодейнопольском специальном доме-интернате. Проведение планового ремонта позволит предоставлять здесь весь спектр качественных социальных услуг в стационарной форме с постоянным проживанием, в том числе проводить занятия по лечебной физкультуре, массаж и физиопроцедуры, галотерапию, тракционную терапию и магнитотерапию. Кроме того, систематическое наблюдение за получателями социальных услуг позволит на ранней стадии выявлять отклонения в состоянии их здоровья.

Всего на содержание деятельности государственных учреждений социального обслуживания, в том числе на оказание услуг гражданам в 2019 году направляется 4,3 млрд рублей.

Источник: "Гатчинская Служба Новостей"