В Ленобласти посредникам в деле о взятке чиновника эконадзора дали условные сроки

В результате один обвиняемый получил 5 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, второй — 5 лет 3 месяца условно с аналогичным испытательным сроком.

В четверг, 24 февраля, в Ленинградской области двоим посредникам вынесли приговор. Их обвиняют в более чем полумиллионной взятке между одной из фирм, занимающихся планировкой местности во Всеволожском районе, и начальником комитета по госэконадзору 47-го региона. Об этом сообщили в пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

Посредники 11 февраля 2020 года получили от представителя коммерческой организации средства для главы одного из подразделений эконадзора. По мнению следователей, взамен чиновник обещал снизить штраф по административному материалу, находившемуся в его производстве. Кроме этого, к взятке в 650 тыс. рублей добавлялось общее покровительство для компании.

В результате один обвиняемый получил 5 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, второй — 5 лет 3 месяца условно с аналогичным испытательным сроком.

В суде также рассматривается дело начальника отдела комитета государственного экологического надзора Ленинградской области по признакам преступления по статье "получение взятки в крупном размере".

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Фото: Piter.tv

