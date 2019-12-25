В Ленобласти проложен 30-тысячный газопровод по программе догазификации

Жители области могут подключиться к голубому топливу благодаря президентской программе догазификации.

В среду, 10 июля, в Ленинградской области был проложен 30-тысячный газопровод к домам местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Жители области могут подключиться к голубому топливу благодаря президентской программе догазификации. По словам губернатора, на данный момент специалисты обрабатывают более 39 тысяч заявок на газификацию. Дрозденко также уточнил, что подготовлен список садовых некоммерческих товариществ (СНТ), расположенных в пределах населенных пунктов, где можно провести газ по действующей программе. Всего в списке 267 массивов во всех районах области.

Губернатор напомнил, что для подачи заявки на догазификацию в СНТ необходимо решение общего собрания собственников, а также регистрация дома и его пригодность для проживания.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Ленобласти приехал поклониться Тихвинской иконе Божией Матери во время праздничной литургии.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко