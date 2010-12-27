В Ленобласти пенсионерка "сняла порчу" за наличные и золото

Добычей мошенницы стали 2,5 тысячи рублей и украшения.

Накануне в полицию Гатчинского района обратилась 78-летняя женщина и заявила, что стала жертвой пожилой мошенницы. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что около полудня к ней на улице подошла женщина, которой на вид 70 лет, и предложила снять порчу. Пенсионерка согласилась и передала мошеннице 2,5 тысячи рублей и золотые украшения на сумму более 3 тысяч рублей.

Подозреваемую удалось задержать на месте происшествия. Оказалось, что она была ранее судима за мошенничество и кражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили факт мошенничества при получении соцвыплат на 195 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV