В Ленобласти ожидается сильный гололед и ледяной дождь

В связи с этим повышается вероятность возникновения ДТП. Возможны затруднения в движении на автотрассах региона.

Согласно ежедневному прогнозу Гидрометцентра, в центральных и восточных районах Ленобласти ожидается сильный гололёд, ледяной дождь, а также налипание мокрого снега.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ДТП. Возможны затруднения в движении на автотрассах региона.

Главное управление МЧС РФ по Ленинградской области призывает жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, заранее выбирать маршруты следования, а по возможности исключить использование личного автотранспорта.

Выход на лёд опасен. Не оставляйте детей без присмотра. Алексей Николенко, начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по телефону 101 или 112.

В ближайшие часы в Петербурге также ожидается сильный гололёд.

Видео: МЧС