В Ленобласти ожидается сильный гололед и ледяной дождь

Согласно ежедневному прогнозу Гидрометцентра, в центральных и восточных районах Ленобласти ожидается сильный гололёд, ледяной дождь, а также налипание мокрого снега.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ДТП. Возможны затруднения в движении на автотрассах региона.
Главное управление МЧС РФ по Ленинградской области призывает жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, заранее выбирать маршруты следования, а по возможности исключить использование личного автотранспорта.
Выход на лёд опасен. Не оставляйте детей без присмотра.
Алексей Николенко, начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по телефону 101 или 112.
В ближайшие часы в Петербурге также ожидается сильный гололёд.
Видео: МЧС
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