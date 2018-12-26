В Ленобласти откроют новые центры реабилитации для участников СВО

Площадки для реабилитации участников СВО будут открыты в Коммунаре и Отрадном.

Во вторник, 10 сентября, состоялась встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и ректора Военно-медицинской академии Евгения Крюкова. Темой обсуждения стал план по внедрению и использованию новых площадок для реабилитации и протезирования участников СВО, получивших ранения в ходе боевых действий.

Глава региона подчеркнул важность создания площадок для социальной интеракции протезируемых с теми, кто уже прошел реабилитацию и может поделиться опытом возвращения в мирную жизнь.

Важно, чтобы ребята, которые еще только готовятся к протезированию, видели и общались с теми, кто, уже получив протез, занимается реабилитацией и обучается новым профессиям. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Губернатор с ректором обсудили план развития целого кластера комплексного сопровождения и реабилитации и наметили на "дорожной карте" запуск реабилитационных центров в городах Коммунар и Отрадное.

Ранее, в начале сентября, во Всеволожске был открыт центр адаптивной физкультуры, реабилитации и абилитации для участников Специальной военной операции.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко