В Ленинградской области на подходе масштабная вакцинация от гриппа

Ленинградская область приступает к одной из самых масштабных кампаний по вакцинации от гриппа в своей истории, призванной обеспечить здоровье и безопасность более 1 миллиона человек. Об этом рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Максим Черный.
Он подчеркнул, что первоочередной задачей является вакцинация граждан, входящих в группу риска, насчитывающую 75% населения региона.
Группа риска включает в себя следующие категории граждан: сотрудники медицинских организаций, работники образовательных учреждений, представители транспортной сферы, беременные женщины и люди, достигшие возраста старше 60 лет.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о приближении сезона гриппа.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все