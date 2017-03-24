В Ленинградской области на подходе масштабная вакцинация от гриппа

В Ленинградской области готовятся к кампании по вакцинации населения от гриппа. Всего в ней будет задействовано более миллиона человек.

Ленинградская область приступает к одной из самых масштабных кампаний по вакцинации от гриппа в своей истории, призванной обеспечить здоровье и безопасность более 1 миллиона человек. Об этом рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Максим Черный.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей является вакцинация граждан, входящих в группу риска, насчитывающую 75% населения региона.

Группа риска включает в себя следующие категории граждан: сотрудники медицинских организаций, работники образовательных учреждений, представители транспортной сферы, беременные женщины и люди, достигшие возраста старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о приближении сезона гриппа.

Фото: Piter.TV