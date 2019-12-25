В Ленобласти будут судить мужчину, который сжег дом матери своей возлюбленной

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям.

Прокуратура Ленобласти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении петербуржца, который сжег дачный дом матери своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам дела, мужчина познакомился с женщиной в сети. После непродолжительных отношений он начал угрожать ей расправой. Это продолжалось с августа по ноябрь 2019 года.

Позже он решил реализовать свои угрозы и поджег дачный дом матери своей возлюбленной, а также тамбурную дверь приквартирного холла. Имущество полностью сгорело.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по двум статьям "Угроза причинением тяжкого вреда здоровью" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". В настоящий момент он находится под домашним арестом.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV