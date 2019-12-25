Вячеслав Дацик выйдет на свободу в августе

Бойца осудили на один год, полгода он уже отсидел.

Боец смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу "Рыжий Тарзан" Вячеслав Дацик получил один год тюрьмы. По словам его жены Виктории, он выйдет на свободу уже августе. Об этом девушка заявила во время прямого эфира "ВКонтакте".

По словам Виктории, Дацик уже отсидел полгода. Она заявила, что еще два месяца – это потолок, и Вячеслав будет дома. "Ура, конец этим мучениям и страданиям!" – отметила обрадованная супруга бойца.

Дацика осудили за помощь другу в незаконном пересечении границы с Эстонией. Это произошло в декабре прошлого года.

Ранее мы писали, что обвиняемый в убийстве племянника из-за наследства петербуржец арестован.

Фото: ВКонтакте / Вечеслав Дацик