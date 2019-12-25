В Ленобласти осудят нетрезвую мать, задавившую во сне младенца

Девушка уложила младенца рядом с собой и придавила его.

В отношении девушки, задавившей своего ребенка, возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Жительница города Сланцы предстанет перед Кингисеппским межрайонным судом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

По версии следствия, 26-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уложила полуторамесячного ребёнка спать рядом с собой на одну кровать и придавила его. Наказание по статье предусматривается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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