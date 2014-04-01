В Ленобласти осудили капитана иностранного судна, по вине которого погибли два человека

Пока приговор не вступил в законную силу.

Во вторник, 30 марта, Выборгский городской суд Ленинградской области осудил капитана иностранного судна, являющегося гражданином России. Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения морского водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба"). Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд выяснил, что осенью 2017 года капитан грузового судна "RMS GOOLE" в акватории Финского залива принял на борт лоцмана с катера "Крутояр" (принадлежит ФГУП "Росморпорт"). Капитан не обеспечил наблюдение за обстановкой вокруг корабля и начал обгон, допустив чрезмерное сближение с катером "Крутояр" и столкновение с ним. Из-за этого катер опрокинулся и затонул. Находящиеся на борту люди погибли.

Суд назначил капитану корабля наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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Фото: Piter.TV