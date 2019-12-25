В Ленобласти организуют сбор и утилизацию автопокрышек

Централизованную систему по вывозу и переработке шин создаст областной комитет по обращению с отходами.

Пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила о разработке централизованной системы для сбора автомобильных покрышек, толчком к созданию которой послужили, с одной стороны, частые обращения граждан, и большое количество использованных шин, выброшенных на не предназначенные для этой цели придомовые мусорные площадки, с другой стороны. Областной комитет по обращению с отходами запросил у районных администраций адреса локаций, подходящих для сбора отработанных покрышек. Далее на основе предложенных площадок будет создана общая система сбора автопокрышек со всей области, которая, в свою очередь, даст возможность отправлять собранные шины в переработку.

Сообщается, что Волховский, Гатчинский, Киришский, Лужский и Приозерский районы уже вступили в диалог с комитетом по обращению с отходами и выдвинули свои предложения, а Отрадное, Синявино, Кировск, Всеволожск и Сосновый Бор могут поделиться опытом взаимодействия со специализированными компаниями, взявшими на себя сбор покрышек на их территории.

Ранее жители Красносельского района жаловались на свалку в МО "Константиновское", где сжигали покрышки.

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