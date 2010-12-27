В Ленобласти определены десять победителей первого конкурса программы "Ленинградский гектар"

Победители конкурса на ленинградские гектары получают до 10 га земли, до 3 млн рублей "подъёмных" и возможность пользоваться всеми аграрными субсидиями, которые позволяют приобретать племенной скот, элитные семена, сельхозтехнику, строить дороги и жилье.

Определены десять победителей первого конкурса программы "Ленинградский гектар". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В процессе конкурного отбора были представлены очень интересные проекты. Всем, кто не прошел отбор, мы предлагаем доработать свои предложения и принять участие, как в программах грантовой поддержки "Начинающий фермер", "Агростартап", так и в "Ленинградском гектаре". Сейчас формируются новые земельные участки для следующего конкурсного отбора, мы ждем объявления второго тура программы "Ленинградский гектар" и новых обладателей земли в дальних районах, которые построят там хорошие, крепкие хозяйства. подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко

Победители конкурса на ленинградские гектары получают до 10 га земли, до 3 млн рублей "подъёмных" и возможность пользоваться всеми аграрными субсидиями, которые позволяют приобретать племенной скот, элитные семена, сельхозтехнику, строить дороги и жилье.

По итогам первой волны, конкурная комиссия признала лучшими проекты восьми жителей Ленинградской области и двоих – Санкт-Петербурга, причем один из петербуржцев уже имеет фермерское хозяйство в Вологодской области, которое он переведет в Ленинградскую. Победители будут заниматься выращиванием чеснока, клубники, малины, овощей, крупного рогатого скота мясной и молочной породы, коз, баранов и овец для производства овечьего сыра. Своих владельцев нашли четыре участка в Лодейнопольском районе, три – в Бокситогорском, два – в Подпорожском и один в Сланцевском.

Они получат удостоверения участников программы "Ленинградский гектар", оформят крестьянские фермерские хозяйства и заключат договоры на аренду земли. При выполнении условий бизнес-планов участники получат право выкупа на льготных условиях своих земельных участков.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО