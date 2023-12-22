В Ленобласти объявили старт конкурсного отбора на грант "Агростартап"

Максимальная сумма одного гранта — до 8 млн рублей.

В Ленинградской области начался конкурсный отбор на грант "Агростартап" нацпроекта "Малый бизнес". Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти".

В прошлом году грант "Агростартап" получили шесть фермеров на выращивание овец, бычков, форели и ягод. В этом же году сумму грантов увеличили на 11 процентов. Теперь она составляет 20,8 млн рублей. Максимальная сумма одного гранта — до 8 млн рублей.

Комитет по АПК до 15 апреля ждет от молодых и начинающих фермеров яркие и экономически обоснованные заявки. Пресс-служба администрации Ленобласти

В этом году впервые прием заявок пройдет в электронном виде на федеральном портале господдержки. Консультацию по заполнению заявок можно получить в Агентстве АПК ЛО.

Ранее мы писали, что Ленобласть увеличивает площади сельхозземель.

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