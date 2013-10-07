В Ленобласти обновили коронавирусные ограничения с 2 декабря

С сегодняшнего дня посетители могут без предъявления QR-кода ходить в фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры.

В Ленинградской области с четверга, 2 декабря, изменились коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Так, с сегодняшнего дня посетители могут без предъявления QR-кода попасть в фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры с паспортами коллективного иммунитета. Более того, предварительная запись на тренировки в фитнес-центры также не требуется.

Разрешаются мероприятия при наличии у участников "антиковидных" документов. Однако если учавствует более 50 человек, то его нужно согласовать с Роспотребнадзором.

С QR-кодом или ПЦР-тестом теперь можно посещать ночные клубы и дискотеки, однако они будут работать строго с 6.00 до 23.00 вечера.

Добавим, что паспорта коллективного иммунитета для медиков, школ и учреждений соцзащиты теперь будут выдаваться при прохождении полной вакцинации (или подтверждения заболевания в течение последних 6 месяцев) 95% сотрудников.

Ранее в Ленобласти на новогодние каникулы не отменят QR-коды. Также QR-код могут ввести и в электричках.

Фото: pexels