В Ленобласти ночью обещают заморозки

В Европейскую Россию пришел холодный циклон.

Ночь на воскресенье, 21 мая, принесет в Ленобласть заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В Европейскую Россию пришел холодный циклон. В ночь на пятницу минусовую температуру наблюдали в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях.

Самая низкая температура была в городе Холм Новгородской области. Там подморозило до -1,9 градусов.

По нашим прогнозам, и предстоящая ночь не обойдется без ночных морозцев. В ранние утренние часы заморозки ожидаются на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей, а также в Карелии. Михаил Леус, "Фобос"

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