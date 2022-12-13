В Ленобласти ночью обещают заморозки

Ночь на воскресенье, 21 мая, принесет в Ленобласть заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
В Европейскую Россию пришел холодный циклон. В ночь на пятницу минусовую температуру наблюдали в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях.
Самая низкая температура была в городе Холм Новгородской области. Там подморозило до -1,9 градусов.
По нашим прогнозам, и предстоящая ночь не обойдется без ночных морозцев. В ранние утренние часы заморозки ожидаются на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей, а также в Карелии.
Михаил Леус, "Фобос"
Ранее на Piter.tv: в поселке Солнечное пожарные потушили дачный дом.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все