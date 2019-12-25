В Ленобласти не будут отменять льготные проездные 

Кроме того, межрегиональные автобусы сохранят штатный режим работы.

С 28 марта по 5 апреля в автобусах Ленинградской области будет приниматься социальный проездной билет. Межрегиональный транспорт продолжит работать в штатном режиме. Эту информацию предоставила пресс-служба регионального управления по транспорту.

По словам заместителя начальника управления, автобусы, курсирующие внутри региона, перейдут на сокращенный режим:

Транспорт будет работать по режиму выходного дня, то есть количество рейсов сократится прямо пропорционально пассажиропотоку. Однако речь о полной отмене не идет, так как часть людей все равно будет ездить на работу или в учреждения здравоохранения — сообщил Михаил Присяжнюк

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