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В Ленобласти найден скелет в сапогах
Сегодня, 12:36
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EvaRaskol

В Ленобласти найден скелет в сапогах

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Кости отправлены в морг на экспертизу.

В Тихвинском районе Ленинградской области обнаружены останки человека в резиновых сапогах, сообщил портал 47news.

По предварительной информации, скелет нашла гулявшая в лесу группа людей. Останки попались им около станции "Валя". На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Пол и возраст погибшего пока что не определен. Скелет направили в петербургский морг на экспертизу. Сапоги, как единственную зацепку, изъяли сотрудники полиции.

Ранее Piter.TV рассказал, что на Васильевском острове обнаружили тело журналиста с простреленной головой.

Фото: Pixabay

Теги: ленобласть, скелет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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