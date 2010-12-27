В Ленобласти найден скелет в сапогах

Кости отправлены в морг на экспертизу.

В Тихвинском районе Ленинградской области обнаружены останки человека в резиновых сапогах, сообщил портал 47news.

По предварительной информации, скелет нашла гулявшая в лесу группа людей. Останки попались им около станции "Валя". На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Пол и возраст погибшего пока что не определен. Скелет направили в петербургский морг на экспертизу. Сапоги, как единственную зацепку, изъяли сотрудники полиции.

Ранее Piter.TV рассказал, что на Васильевском острове обнаружили тело журналиста с простреленной головой.

Фото: Pixabay