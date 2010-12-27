В Ленобласти найден автомобиль с мертвыми парнем и девушкой

Полицейские обыскали салон и обнаружили паспорт 22-летней погибшей. Следователь не нашел следы насильственной смерти. По предварительным данным молодая пара могла умереть от употребления наркотических веществ. По факту происшествия проводится проверка. Правоохранительные органы беседуют с очевидцами и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Гатчинском районе нашли транспортное средство с трупами парня и девушки. Двое погибших пролежали в машине 48 часов. Об этом пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происшествии стало известно 26 ноября. Местные жители обнаружили машину на выезде из деревни Сяськелево. Автомобиль "Черри" показался им подозрительным, и они обратились в полицию. Опасения были не напрасны, так как очевидцы нашли внутри два трупа. Они обратили внимание на посиневшие конечности и лица молодых людей. Также местные жители обратили внимание на то, что в машине была незамерзшая вода и горела лампочка датчика. Вероятнее всего транспортное средство было заведено, но в конце концов кончился бензин.

Одна дама рассказала, что видела автомобиль неподалеку от поселения. Он стоял на аварийке, капот был поднят, а водитель тормозил другие транспортные средства. Рядом стояли несколько человек, вероятно они помогали с машиной. В самом Сяськелево автомобиль появился ближе к вечеру. Ничего подозрительного внутри и снаружи не происходило. Единственное что, транспортное средство было припарковано слишком близко к разметке дороги.

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