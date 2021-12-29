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В Ленобласти начались учения с более 2 тыс. военных
Сегодня, 12:29
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В Ленобласти начались учения с более 2 тыс. военных

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Учения проходят на общевойсковых полигонах Кирилловский и Лужский.

Во вторник, 18 января, на общевойсковых полигонах Кирилловский и Лужский в Ленобласти начались учения. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что более 2 тыс. военных приступили к боевому слаживанию подразделений.

Военнослужащие "совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных", выполняют огневые задачи при помощи автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.

Уточняется, что учения проходят в плановом режиме.

Фото: пресс-служба ЗВО

Теги: военные учения, западный военный округ, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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