В Ленобласти на шоу попугаев вместо птиц выступили переодетые люди

Зрители обвинили организаторов в мошенничестве.

8 сентября в городе Сосновый Бор в ДК "Строитель" состоялось шоу попугаев. Несмотря на красочное представление, зрители были шокированы, так как вместо экзотических птиц на сцену вышли люди в костюмах и гриме.

В рекламном буклете шоу перечислялись: синелобый амазон (Венесуэла), ара (Южная Америка), какаду ( Индонезия) и ожереловый попугай (Шри-Ланка). Зрители, среди которых было много детей, ожидали увидеть птиц во всей красе, но на сцене они так и не появились. Такая неожиданность вызвала недоумение некоторых родителей, и они посчитали нужным обратиться в правоохранительные органы. Сложившуюся ситуацию в группе "Мой Сосновый Бор" в "ВК" прокомментировал директор ДК "Строитель" Олег Безинских:

Кроме двух родителей (один мужчина вызывал полицию, но зачем, никто не понял) никто больше не высказывал претензий. К тому же нигде не было анонсировано, что живые птицы. Обещанный живой попугайчик был разыгран и его на самом деле вручили победителю (вместе с клеткой). Есть две стороны медали. Первая: дорогой билет - хорошее качество, вторая... и так понятно. Каждый выбирает по карману. Дорогие шоу возить в наш город - это удовольствие не из дешевых. Будем искать компромиссы. Олег Безинских, директор ДК "Строитель"

Также Безинских подчеркнул, что не занимался рекламой и распространением билетов. В его обязанности входило лишь предоставление аренды сцены. После случившегося организаторов шоу занесли в черный список. Они лишены права аренды зала для своих выступлений.

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Фото: peterburg2.ru