В Ленобласти на ребенка упал карниз в спортклубе

Врачи диагностировали перелом теменной кости.

Накануне, 21 февраля, во Всеволожске на 10-летнего мальчика упал карниз в спортклубе "Ника+". Всеволожская городская прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Павловской улице, 81, когда мальчик пришел на спортивную секцию по единоборствам. Несовершеннолетний наступил на оконную штору, которая была ненадлежащим образом закреплена, в результате чего карниз упал на ребенка. Пострадавший получил травму головы, врачи диагностировали перелом теменной кости. Мальчика доставили в больницу.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv