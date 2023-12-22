  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти на ребенка упал карниз в спортклубе
Сегодня, 14:20
99
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти на ребенка упал карниз в спортклубе

0 0

Врачи диагностировали перелом теменной кости.

Накануне, 21 февраля, во Всеволожске на 10-летнего мальчика упал карниз в спортклубе "Ника+". Всеволожская городская прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на Павловской улице, 81, когда мальчик пришел на спортивную секцию по единоборствам. Несовершеннолетний наступил на оконную штору, которая была ненадлежащим образом закреплена, в результате чего карниз упал на ребенка. Пострадавший получил травму головы, врачи диагностировали перелом теменной кости. Мальчика доставили в больницу.

Подробности уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге мужчина украл из антикафе сиба-ину.

 Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, ленобласть, проверка, упал карниз на ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии