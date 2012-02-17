В воскресенье в Ленобласти и Петербурге ожидаются гололедица, туман и дождь

Всё ещё тепло днём, чуть морозно ночью — такая погода в Северной столице.

В Санкт-Петербург и Ленинградской области продолжается осень — тёплая и почти без дождей. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 27 октября, покажут до +11 градусов.

Слабый ветер южных направлений ночью, днём умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до +8 градусов по Цельсию и туман, днём столбики термометров покажут до +11, но местами с дождями. Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах местами гололедица в ночное время.

Ранее Piter.TV сообщал, что на подготовку машины к зиме петербуржцы в среднем тратят 22 тыс. рублей.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"